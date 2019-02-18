В Украине теперь можно онлайн или в удобном территориальном сервисном центре МВД можно заказать индивидуальные номера для авто. А вот получать их придется уже в главном сервисном центре в Киеве. Соответствующий приказ МВД № 1058 вступил в силу 12 февраля текущего года, передает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

С этого времени заказать индивидуальные номера можно онлайн в собственном электронном кабинете водителя или в удобном территориальном сервисном центре МВД. Однако чтобы получить готовые "номера", нужно будет приехать в Главный сервисный центр МВД в Киеве (раньше туда нужно было приезжать дважды: при заказе и получении индивидуальных номерных знаков).

Также упростили процедуру перезакрепления индивидуальных номеров. По новым правилам, подать соответствующий пакет документов можно будет в любой террцентр МВД (раньше справку можно было получить только в Главном сервисном центре МВД).

Напоминают, что с декабря 2018 года проверить возможность заказа определенного номера можно онлайн в электронном кабинете водителя.

Отмечается, что требования к индивидуальным номерным знакам не изменились. На них могут быть буквы русского или латинского алфавита, буквы и цифры; цифры и графический элемент. Знак должен содержать от 3 до 8 символов. Нельзя выбрать нецензурное слово или название компании без ее письменного разрешения. Стоимость заказа знаков зависит от количества символов. Минимальная сумма - 300 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что в первые дни февраля украинцы бросились оформлять авто с европейскими номерами - ГФС.

Также мы сообщали, что в МВД решили, как можно заказать и получить индивидуальные номерные знаки на авто в Украине.