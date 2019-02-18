В Мариуполе украинские военнослужащие жестоко избили 39-летнего местного жителя Дмитрия Филиппова. Пострадавший рассказал о своей истории в Facebook, пожаловавшись на безучастность правоохранительных органов.

По словам молодого человека, его избили несколько мужчин поздним вечером 8 февраля по улице Карпинского, когда он возвращался домой. Хулиганы буквально выскочили из гостиницы "Колумб", а молодой человек попал в толпу разъяренных военнослужащих. По его словам, обозленные чем-то мужчины начали распихивать и бить людей, которые были рядом.

"Получилось так, что и я попал в эту мясорубку, меня можно сказать оглушили первым ударом в голову, я пытался им что-либо объяснить, но не увенчался успехом, пытаясь узнать по какой причине они меня тронули и зачем нужна эта потасовка", - вспоминает о начале драки пострадавший.

Парня начали избивать и требовать, чтобы он предъявил свои документы. Но увидев, что перед ними - житель Мариуполя, военные не успокаивались. "Я наблюдал, как рядом избивают ногами мужчину лет 50-55, который лежал на земле, чудом мне удалось забрать свои документы, после чего еще последовали удары в голову, по всей видимости, они удовлетворили свои звериные потребности. Как мне удалось оттуда уйти живым и при этом прихватить этого мужчину я просто не знаю и не помню из-за сильного сотрясения мозга и шокового состояния", - пишет Филиппов.

Филиппов решил опубликовать фото последствий драки, чтобы привлечь к инциденту внимание общественности. "Вместо меня мог быть зверски избит любой человек и житель города", - уверяет он.

Бездействие полицейских

Полицейские не связались с пострадавшими людьми, несмотря на наличие заявлений в РОВД, а Филиппов несколько дней провел в челюстно-лицевом отделении больницы. врачи диагностировали у него перелом скуловой кости, сложный перелом челюсти со смещением. Ему предстоит перенести еще одну операцию для исправления смещения кости челюсти.

Он уверен, что инцидент пытаются скрыть. Так, следователь уехал на днях в командировку. Тогда люди обратились в прокуратуру. В течение какого-то времени правоохранители вернули Филиппову телефон, который он потерял при драке.

Однако камеры гостиницы "Колумб" предательски не сняли момент драки - в роковой вечер, по словам директора гостиницы, произошел технический сбой.

Фото: Дмитрий Филиппов/Facebook

Как сообщала "Страна", в столице пьяные избили полицейского, который шел домой.

Также мы писали, как под Киевом избили ревизора-метролога "Укравтогаза".

Ранее в Житомире девушки-подростки толпой избили сверстницу и записали это на видео.