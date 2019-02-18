Президент Петр Порошенко после месячного перерыва возобновил Томос-тур. Глава государства и глава ПЦУ Епифаний привезли документ в Манявский монастырь в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 18 февраля.

В Соборном Храме Великоскитского Манявского монастыря уже состоялась общая молитва с участием Епифания и Порошенко.

Фото: president.gov.ua

"После этого (получения Томоса об автокефалии - прим. ред.) Уже 320 приходов присоединились к нашей церкви. Пять из них - на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие 5 лет. И очень важно, что никто никого не заставляет", - подчеркнул сообщил президент. После молитвы Президент наградил Епифания орденом за заслуги второй степени. К концу дня в Манявском Ските находиться Томос.

Фото: president.gov.ua

Манявский скит - православный монастырь в селе Манява (теперь Ивано-Франковская область), основанный в 1611 году Иовом Княгиницким и действовавший до 1785 года, а также действующий православный (Киевского Патриархата) Кресто-Воздвиженский мужской монастырь, открытый на том же месте в 1990-х.

Видео: facebook.com

Напомним пауза в Томос-туре была сделана Порошенко начиная с 20-х чисел января, когда он отправился в Израиль. За этот месяц Порошенко успели выдвинуть и зарегистрировать кандидатом в президенты.

Ранее "Страна" сообщала, что большинство киевлян считают Томос предвыборной агитацией Порошенко.

Также мы писали о том, что для Закарпатья сделали отдельный клон Томоса.