В Херсоне было зарегистрировано четыре случая заражения редкими видами паразитов. Длина изъятых гельминтов достигала 17 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского областного лабораторного центра Минздрава.

"Из редких видов гельминтозов было зарегистрировано четыре случая дирофиляриоза в Херсоне. Все случаи местные, заражения возникли вследствие укусов комаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паразиты находились в височной области головы и в руках. "Больные обращались за медицинской помощью самостоятельно с жалобами: наличие опухоли, боль, жжение, покраснение, зуд, передвижение паразита под кожей. Их прооперировали, длина удаленных гельминтов достигала от 10 до 17 см", - доложили в лабцентре.

Кроме того, медики сообщили, что в течение прошлого года в Херсонской области было обследовано на паразитов 218 тыс. человек (более 20% населения), из которых 2068 пациентов оказались заражены 12 видами глистов.

"Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 194,9 против 204,6 в 2017 году при среднем по стране 235,7. У 91,5% обнаруживали энтеробиоз (чаще всего у детей - 83%)", - отчитались в ведомстве.

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