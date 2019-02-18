Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук подал в суд еще два иска - против и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и против премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщил на своей странице в соцсети судья Окружного админсуда Киева (ОАСК) Богдан Санин.

"В ОАСК поступил иск от И. Мосийчука, в котором ответчиком определен премъер-министр Украины, и. о. министра здравоохранения Украины У. Супрун указана как третье лицо (дело №640/1748/19)... В ОАСК поступил иск от И. Мосийчука, в котором ответчиком определена и. о. министра здравоохранения Украины У. Супрун (дело № 640/1766/19)", - пишет судья и добавляет, что из-за этого первый иск Мосийчука против Супрун стоит называть "Дело Супрун. Эпизод 1".

По словам Санина, в этом деле определен новый судья - это Татьяна Скочек.

Также судья сообщает, что в Окружной админсуд Киева поступил еще один иск к Ульяне Супрун - от радикала Алексея Ленского.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман рассказал, почему Супрун не назначают министром.

Также мы сообщали, что Супрун объяснила украинцам, что детям с кашлем и насморком можно ходить в школу.