27-летним вандалом, который участвовал в резонансном факте хулиганства - остановке электропоезда пригородной электрички №ЕР9м-539 на перегоне между станциями "Сырец" и "Вышгородская" 30 июля 2018 года, оказался уроженец Санкт-Петербурга, нигде официально не работающий гражданин Украины Леонид Никитюк. Соответствующие данные размещены на портале "Судебная власть".

Как писала "Страна", тогда группа дебоширов остановила поезд, разрисовала вагоны краской и забросала людей камнями. Вандалы продержали электричку между станциями около получаса, в то время, когда в вагонах находились не только взрослые, но и дети.

Согласно тексту приговора Никитюку, который доступен в Едином реестре судебных решений, обстоятельства инцидента представляются следующим образом. Якобы в тот день уроженец Питера находился в магазине "Борбос шоп" на улице Попудренко, где вступил в сговор с ранее незнакомыми ему лицами о нападении на электричку.

Спустя три часа компания из пяти человек собралась на улице Подольской, и около 21:00 во время остановки электропоезда "заприцепились" к составу. В дальнейшем Никитюк отключил питание крана, который отвечает за давление в системе электрички, вследствие чего состав остановился. В этот момент хулиганы общим числом около 15 человек и осуществили свои хулиганские деяния - разрисовали поезд, избили одного из пассажиров и разбили стекала в вагонах.

Дело вандала Никитюка переквалифицировали

Заметим, что изначально действия Леонида Никитюка следствие квалифицировало по ч.4 ст.296 УК Украины ("Хулиганство"), наказание по которой предусматривает от трех до семи лет тюрьмы. Но после того, как мужчина пошел на сделку с прокурором, его деяния переквалифицировали на "легкую" вторую часть, где ему "светило" до 4 лет лишения свободы. С учетом этой "угоды", заключенной 26 декабря 2018 года, Подольский райсуд определил в качестве наказания хулигану два года условного наказания.

В тексте приговора Никитюку ни слова не говорится о компенсации суммы ущерба, нанесенного хулиганскими действиями нападавшим (хотя ранее в прокуратуре Киева заявляли, что мужчина согласился компенсировать затраты от деяний, нанесенных с его участием). Как пояснила "Стране" пресс-секретарь столичного надзорного ведомства Надежда Максимец, итоговую сумму ущерба силовики намерены взыскать после получения от железнодорожников суммы потерь. "Все, кому будет вынесен обвинительный приговор, будут солидарно их компенсировать в гражданском порядке", - уточнила она.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Молодчики шли "расписывать" электричку по четкому плану "Граффити"

При этом, как следует из судебных решений и что подтвердили в прокуратуре Киева, уголовное производство в отношении еще пятерых подозреваемых по делу о вандалах в пригородной электричке продолжается. Однако, обнародованные данные расследования свидетельствуют, что налетчики серьезно готовились к нападению и вряд ли их деяния можно считать эксцессом, а скорее - четко запланированным преступлением.

Так, в ходе обыска 14 ноября 2018 года по адресу жительства одного из подозреваемых, были изъяты три тетради с надписью "Граффити", одежда с элементами краски, балаклавы, перчатки, фонарики с креплениями на голову, три пустых и 105 полных баллончиков с краской, а также записи тех моментов, когда вандалы обрисовывают вагоны электрички. в квартире были также обнаружены наркотические вещества.

По данному делу проводилось расследование, слушание производства по сути назначено в Дарницком райсуде Киева на 26 февраля.