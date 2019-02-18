В январе 2019 года жители Киева получили счета за централизованное отопление выше на 40%, а в некоторых случаях на 60%. Об этом сообщается на сайте КП "Киевтеплоэнерго".

В ведомстве отметили, что на изменения цен на теплоэнергию, кроме повышения тарифов на 22% в сфере услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения, вступившего в силу в начале года, повлияло среднемесячное снижение температуры.

"Температура в январе была на 2 градуса ниже (-4,5 градуса) чем среднемесячная температура в декабре прошлого года, а это основной фактор, который влияет на объем потребления теплоэнергии, для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм. Кроме того, с января 2019 года начал действовать новый тариф. В результате эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление", – цитирует пресс-служба КП слова директора СП "Энергосбыт" Константина Лопатина.

По его словам, начисление оплаты за отопление потребителям, проживающим в домах, где установлен счетчик тепэнергии, осуществляется пропорционально площади каждого отдельного помещения в жилом доме. Однако в домах, где по каким-либо причинам счетчик находится в нерабочем состоянии, начисление осуществляется в соответствии с фактическими объемами потребления за прошлый отопительный сезон. В домах, где отсутствуют узлы учета, оплату рассчитывают в соответствии с нормами потребления.

Ранее сообщалось, что согласно постановлению Кабмина №867 от 19 октября 2018 года спецобязательства "Нафтогаза" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии продлеваются до 1 мая 2020 года. Кроме того, в правительстве также пересмотрели формулу расчета цены для продажи газа по PSO, повысив ее на 22,9% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку).

В связи с этим Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в декабре прошлого года утвердила повышение тарифов 26 производителей теплоэнергии (ТКЭ) на отопление для населения и таким образом привела их в соответствие с повышенной правительством с 1 ноября ценой на газ.

Введение новых тарифов на отопление, учитывая обновленные цены на газ, было одним из обязательных условий Международного валютного фонда для вынесения новой программы stand by на утверждение совета директоров МВФ.