Президент Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника, экс-главу СБУ (2003-2005) Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в Президенты на выборы 31 марта. Об этом говорится в указе Президента, копией которого располагают "Украинские новости".

"Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - сказано в нем.

Порошенко назначил Смешко своим советником в октябре 2014 года, а в марте 2015 года перевел его на должность внештатного советника. Указ об увольнении Смешко подписан 14 января. Документы на регистрацию кандидатом в президенты Смешко подал 25 января и был официально зарегистрирован в качестве самовыдвиженца 30 января.

Ранее "Страна" публиковала декларации о доходах всех кандидатов предстоящей президентской гонки. В собственности у самовыдвиженца Смешко - дом в Музычах Киевской области, квартира в Киеве и большое количество земельных участков. В ипотеке - база отдыха в Николаевской области и земучасток.

Напомним, Смешко называют техническим кандидатом для Зеленского.