17 февраля дайверы из Днепра пополнили свой подводный парк в Новониколаевском карьере новым экспонатом. На дно опустили огромный бюст Ленина, выполненный из водостойкой смолы. Об этом сообщает "Информатор".

Перед погружением вождю пришлось претерпеть некоторые изменения - ему добавили растительность на лице, как у Гая Фокса, и крутую желтую бандану. После этого декоммунизованного Ленина опустили на глубину 34 метра.

Фото: dp.informator.ua

Как рассказал один из участников погружения Андрей Воробьев, мероприятию не помешала температура воды всего в 4 градуса. ПО словам дайвера, под водой уже образовался своеобразный музей постсоветского времени. На глубине карьера уже прижились в качестве искусственных рифов несколько автомобилей ("Жигули" и "Запорожец"), кабина КАМАЗа, прицеп-цистерна, мотоцикл. Теперь среди всего прочего будет Ленин в бандане.

Ранее "Страна" писала о том, что дайвер из Украины установил нацрекорд, нырнув на дно без снаряжения.

Также мы сообщали, что неизвестный дайвер поднял древности со дня Черного моря и передал в краеведческий музей.