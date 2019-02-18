В центре Одессы на балконе своей квартиры повесился 29-летний военнослужащий. Его тело обнаружила мать утром 17 февраля и сообщила в полицию, пишет местное издание Кекс.

Он служил по контракту в воинской части в селе Дачное Беляевского района. Приехал к матери на выходные – сообщает источник издания. Известно, что он не оставил предсмертной записки. Тело погибшего было отправлено на экспертизу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кстати, на сайте Нацполиции Одесской области появилось сообщение, что в Приморском районе города действительно обнаружено тело 29-летнего мужчины. "По предварительным данным, потерпевший покончил жизнь самоубийством через повешение", - отмечают в полиции. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой самоубийство) и по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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