Украинские власти подозревают в организации онлайн-казино Azino 777 не только россиянина Альберта Валиахметова, но и двоих граждан Украины - Александра Плахтия и Оксану Алиеву. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на постановление киевского суда. Отмечается, что ранее фамилия Алиевой в материалах СМИ об Azino 777 не фигурировала.

Постановление суда, с которым ознакомилось издание, прежде нигде не публиковалось. В материалах говорится, что в рамках дела полиция провела несколько обысков, в том числе в квартире Алиевой и у гендиректора киевской компании "Софтанза" Ирины Брусьо. В ходе обысков были найдены компьютеры, с которых поддерживалась работа онлайн-казино, мобильные терминалы и базы с данными пользователей. Найти подозреваемых не удалось, в связи с чем правоохранительные органы готовят запрос в Интерпол.

Алиева, судя по открытым источникам, в 2010–2012 годах занимала пост главы службы маркетинга и PR Сбербанка на Украине, а позже работала на аналогичной должности в Укрэксимбанке. Журналистам "Коммерсанта" она заявила, что не имеет к Azino 777 никакого отношения.

Напомним, что предполагаемым создателем Azino 777 в начале февраля был назван 33-летний россиянин Альберт Валиахметов. Регистрация домена в 2013 году совпала по времени с тем периодом жизни Валиахметова, когда он "часто ездил в Казань и Киев". В 2014 году он также создал в Украине фирму "Роял Гейм", которая, по данным украинских следователей, администрировала работу казино.

Ранее причастными к Azino777 СМИ называли еще двоих россиян — владельцев IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и Рустама Гильфанова. В документах украинского суда они не фигурируют.

Ранее "Страна" писала о том, что эстонская компания подала на Украину в международный арбитраж из-за запрета казино.

Также мы сообщали, что после статьи "Страны" о подпольном казино в элитном доме в центре Киева полиция открыла дело.