Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, который вышел под залог в 2,5 миллиона гривен, приступил к работе. Об этом сообщает "112 Украина".

В 09:00 он провел аппаратное совещание, главным вопросом которого было выполнение программы по борьбе с онкозаболеваниями. "Сейчас он также находится на своем рабочем месте", - говорится в сообщении. В пресс-службе председателя Херсонского областного совета уточнили, что Мангер занимается рабочими делами и работает в штатном режиме.

Владислав Мангер. Фото: hromadske.ua

Напомним, 15 февраля председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вышел из из следственного изолятора.

Ранее 11 февраля ему сообщили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, которую 31 июля 2018 года облили серной кислотой. Сам Мангер заявил, что не будет бежать из страны и готов ответить на все вопросы следователей. А в ночь на 15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2,5 миллиона.

На суде Мангер назвал заказчиком смерти Гандзюк начальника отдела "Т" СБУ, а Гандзюк - секретным агентом СБУ с позывным "Пятая". В СБУ обвинения отрицают и заявляют о попытках дискредитировать Службу.