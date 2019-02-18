В воскресенье, 17 февраля, в Киеве погода установила новый температурный рекорд. Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Согласно данным, полученным во время наблюдений метеостанции, в украинской столице был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха. Так, впервые за 139 лет столбики термометров поднялись до +4,6°С, что на 0,1°С выше прошлого рекорда, который был установлен в этот день в 1974 году.

Как отметили в обсерватории, такая температура отвечает климатической норме для 29 марта.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что в Украину пришло 9-градусное тепло.

Также мы писали, что, по словам синоптиков, весеннюю погоду в Украине местами испортит мокрый снег.