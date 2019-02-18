В деле по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука об отсутствии у Ульяны Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины определили нового судью Окружного админсуда Киева (ОАСК) – Татьяну Скочок. Об этом судья-спикер Богдан Санин сообщил на своей странице в Facebook.

Санин также отметил, что в Окружной админсуд Киева поступило еще три иска по "делу Супрун", в частности, два иска от Игоря Мосийчука и один от радикала Алексея Ленского.

"Однако, кажется, что в дальнейшем мы будем называть дело, как "Дело Супрун. Эпизод 1", и вот почему ... В ОАСК поступил иск от И.Мосийчука, в котором ответчиком определен премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун указано в качестве третьего лица (дело №640/1748/19). В ОАСК поступил иск от И.Мосийчука, в котором ответчиком определена и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун (дело №640/1766/19). В ОАСК поступил иск от А.Ленского, в котором ответчиком определена и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун (дело №640/2709/19)", - написал он.

Напомним, 5 февраля Окружной админсуд Киева вынес по иску народного депутата Мосийчука запрет Супрун исполнять обязанности главы ведомства, чем вызвал бурю негодования среди ее лоббистов. Иск Мосийчука против Супрун основывается на обвинениях, что у нее двойное гражданство - американское и украинское, запрещенное на государственной службе, и она превысила допустимый срок пребывания в статусе и.о.

Однако позднее столичный окружной админсуд вернул Супрун право исполнять обязанности главы Минздрава, отменив свое же решение от 5 февраля. При этом судебный орган сослался на распоряжение правительства от 13 февраля, в котором Кабинет министров "исправил значительную часть обстоятельств, которые стали основанием для обеспечения этого иска (Мосийчука - прим. ред.)".

Фактически Кабмин признал озвученные судебным органом уточнения к решению, что Супрун, не будучи полноценным министром, не имеет права определять стратегию работы министерства и голосовать за решения на заседаниях правительства. А вот, например, подписывать документы по линии своего ведомства она может.

Ранее "Страна" сообщала, что в суд на Супрун подал еще один нардеп от партии Ляшко.

Также мы писали о том, что как Ляшко с Порошенко сыграли в распасовку по главе Минздрава.