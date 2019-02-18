Госфискальная служба больше не сможет штрафовать бизнесменов за выплату крупных зарплат наличными. На днях Нацбанк внес такие транзакции в перечень исключений, на которые не распространяется "кэш-ограничение" - не более 50 тыс. грн. Закрепив изменение постановлением №37. Об этом сообщает Ubr.ua.

Осенью 2018 года в бизнес-сообществе разгорелся скандал. В ответ на запрос юрлица ГФС Сумской области разъяснила, что зарплаты в размере более 50 тыс. грн могут выплачиваться исключительно в безналичной форме. Поскольку любые операции с физлицами наличными сверх установленного лимита строго запрещены Нацбанком.

Выяснилось, что с аналогичным вопросом в разное время за консультацией в налоговые органы обращались и многие другие компании. Однако всякий раз бухгалтеры получали разные ответы. Единственное, в чем были согласны между собой налоговики разных регионов - коль скоро ограничение установил НБУ, ему и следует ставить точку в спорном вопросе.

Следует отметить, что регулятор тянуть с ответом не стал. И спустя несколько дней обнародовал проект постановления, которым предложил внести зарплатные выплаты в список исключений, на которые не распространяется ограничение. Именно его и утвердило правление монетарного ведомства в конце прошлой недели.

Кроме того, тем же документом нацбанковцы внесли ряд корректировок в действующие порядки по ведению кассовых операций. К примеру, разрешили небанковским учреждениям, которые получили лицензию на перевод средств без открытия счета, самостоятельно определять лимит кассы.

А также позволили обособленным подразделениям юрлиц оприходовать наличные путем хранения отчетных электронных чеков (Z-отчетов) в течение трех лет. Разумеется, только при условии, что такой филиал использует кассовые аппараты. Это особенно важно для тех предприятий, которые ведут выездную торговлю и доставляют товары людям на дом. Ведь, кроме прочего, Нацбанк приравнял такие точки к обособленным подразделениям.

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