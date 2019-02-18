На Донбассе 18 февраля военнослужащие из состава Операции объединенных сил захватили в плен одного боевика, четырех боевиков удалось уничтожить. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что военные обнаружили выдвижение вражеской диверсионно-разведывательной группы через наблюдательные посты ООС. "Четырех диверсантов уничтожили, одного захватили в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в ходе короткого боя боевики отступили.

По словам спикера Минобороны Дмитрия Гуцуляка, с начала суток 18 февраля наблюдается обострение ситуации на Донбассе. По состоянию на 12:00 зафиксировано 6 прицельных обстрелов по позициям ВСУ.

Боевики активно применяли артиллерию и гранатометы различных калибров. В рядах ВСУ потерь за текущие сутки нет. За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 10 прицельных обстрелов, ранения получил один украинский военный. "Сейчас военнослужащий получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь в военном мобильном госпитале", - отметил Гуцуляк.

Скриншот: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, в Донецке 18 февраля произошло три взрыва. Рассматривалась версия о том, что самодельные бомбы сбросили с беспилотника.

Впрочем, чуть позже в "ДНР" опровергли эту версию, сообщив о закладке и двух разрушениях по улице Кобозева, 70.