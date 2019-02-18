Министерство социальной политики разработало законопроект, согласно которому использование гражданских взаимоотношений между компаниями и физическими лицами-предпринимателями (ФЛП) вместо их трудоустройства, будут запрещены. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в Кодекс законов о труде добавится новая статья, в которой будут указаны семь признаков "наличия трудовых отношений" между юрлицом и ФЛП (ФОП):

периодичность оплаты лицу за работу, выполняемую в интересах другого лица (дважды и более); личное исполнение лицом работы по поручению и под контролем лица, в интересах которого она выполняется; вознаграждение за выполненную работу является единственным источником или составляет 75 и более процентов дохода физлица за последние 6 месяцев; работа выполняется на определенном работодателем рабочем месте и в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; ФЛП выполняет работу, подобную выполняемой штатными сотрудниками; организация условий труда (в т.ч. предоставление рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа; продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняется работа.

В случае выявления хотя бы трех признаков из данного списка, юрлицо должно будет выплатить штраф в размере 30 минимальных заработных плат (более 125 тыс. грн) за каждого сотрудника ФЛП.

Согласно закону, представители бизнеса, которые подписали гражданско-правовой договор с ФЛП, освобождаются от выплаты 22% единого социального взноса из фонда заработной платы сотрудников.

При этом ФЛП 3-й группы в связи с упрощенной системой налогообложения платит в государственный бюджет только 5% от полученных денег и минимальный месячный социальный взнос (918 грн на февраль 2019 года).

Ранее мы писали, что банки передадут налоговикам информацию о личных счетах ФОПов.

Кроме того, сообщалось, что украинские предприниматели не могут закрыть ФОПы из-за множества справок.