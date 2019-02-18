К годовщине дебальцевского котла вышел фильм-расследование "Грани войны". В первой его части, "Логвиново", украинские военные рассказывают о том, как враг сумел перекрыть трассу и закрыть котел после того, как захватил стратегически важное село 9 февраля. Причем важный населенный пункт, который стал "крышкой" котла, был занят без единого выстрела. И вскоре Дебальцево, которое долгое время с трех сторон было окружено территорией под контролем украинских военных, было захвачено. Спустя четыре года участники и свидетели ключевых событий рассказали обстоятельства при которых в ловушке оказались сотни украинских военных.

Дебальцево считалось важным стратегическим местом - это крупный железнодорожный узел, через город проходит трасса. Кроме того, на окраинах города находится самая высокая точка Донецкой области - 336 метров. Логвиново находится на еще одной стратегически важной высоте - 287 метров, возле трассы, которая в феврале 2015 года была единственной ниточкой с подконтрольными Украине территориями (Дебальцево после захвата Углегорска неприятель окружал с трех сторон).

Хотя за пару месяцев до этого положение украинских военных на Дебальцевском плацдарме было таким, что вполне было можно устроить контр-котел. Об этом и рассказали военные.

"Когда мы говорим о Дебальцевском котле, мы должны говорить о том, что в районе Луганска, Стаханова, Горловки вообще не было сил россиян. И украинские силы, которые находились в этом районе, вполне могли устроить контр-котел", - рассказал Анатолий Виногродский, второй комбат батальона Донбасс НГУ.

Однако, как говорится в расследовании, в ночь с 8 на 9 февраля из стратегически важного села Логвиново на Дебальцевской трассе по приказу командования сектора С вывели все подразделения украинской армии, которые держали там оборону. Таким образом, "дорога жизни", которая обеспечивала обороноспособность всей дебальцевской группировки, осталась без защиты. И уже через час в Логвиново зашел отряд российского спецназа ГРУ с бронетехникой. Без боя, без единого выстрела, они перекрыли трассу и создали Дебальцевский котел.

Дебальцевская группировка попала в котел, в котором осталась лишь одна полевая дорога. Но даже после доклада разведчиков штаб сектора не доложил данную информацию всем подразделениям ни в Дебальцево, ни в Бахмуте и на блок-постах вдоль Дебальцевской трассы. С утра началось движение транспорта и личного состава, что привело к трагедии. Все они расстреливались оккупантами в упор прямо на дороге. Повезло только тем, кто узнал об этом непосредственно от разведчиков.

Отношение многих опытных офицеров было и есть однозначным: такие совпадения невозможны. "А как по-другому можно убрать боевые порядки с горловины, причем синхронно через пару часов туда зашел Путин? Другого логичного объяснения не существует. Они там стояли, группа Собко (командир 128 ОГПБр). Их там все видели, что они там стоят. И их ночью выводят, и утром туда заходит противник", - поделился командир артиллерийской разведки, 25-й отдельный мотопехотный батальон "Киевская Русь" с позывным "Зеленый".

Он добавил, что после бессмысленной попытки отбить Логвиново, потери двух танков и гибели людей Генеральный штаб решает, что следующая атака будет предпринята не на следующий день, а 12 февраля. То есть враг получил целых три дня на оборудование огневых точек и укрепление оборонных позиций в населенном пункте.

Опрошенные журналистами военные высказали мнение, что создавались условия для того, чтобы наши войска 100% там не удержались. Занятие позиций в Логвиново, по их мнению, объясняется и управленческим хаосом, и идиотизмом командиров, но все дальнейшие события, которые привели к потере Дебальцевского плацдарма, уже нельзя объяснить только этим.

"Как я считаю, задум операции именно по формированию котла и сдаче Дебальцево. Это стояла военно-политическая задача", - высказал мнение один из собеседников журналистов.

Напомним, что ранее мы писали, как Луценко и Гриценко поспорили, чей сын лучше родину защищал.

Как сообщала "Страна", к 6 годам лишения свободы и амнистии суд приговорил бывшего командира противотанковой батареи за отказ выполнять приказы и вывод своих подчиненных с позиций во время боев за Дебальцево Донецкой области в феврале 2015 года.