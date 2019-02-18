Национальный музей Тараса Шевченко, Киевский метрополитен и иллюстратор Александр Грехов сообщают о досрочном прекращении выставки "Квантовый скачок Шевченко. Метро". Причиной этого стала атака молодого человека с ножом на предметы выставки. Об этом сообщается на странице музяе в соцсети.

"В эти выходные большинство постеров выставки были уничтожены молодым человеком, вооруженным ножом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выставка проработала 10 дней и получила сотни положительных отзывов от посетителей. "Конечно, не обошлось без негативных комментариев, мы ожидали такой реакции, но надеялись цивилизованного диалога. В этом и заключается миссия музея - ежедневными и планомерными шагами способствовать популяризации Тараса Шевченко, как человека, поэта, художника, живой личности", - говорится в сообщении.

Однако после акта вандализма организаторы выставки решили ее закрыть досрочно.

"Безопасность пассажиров и посетителей выставки важнее идеологических или художественные амбиции. Акты подобного вандализма и агрессии не только нарушают Законы Украины, но и отрицают саму попытку создания мультикультурного пространства, толкают нас к тоталитарному обществу, когда отдельная группа людей решает, какое искусство имеет право на существование, а какое является "дегенеративным" или "неправильным", - говорится в сообщении от имени организаторов выставки.

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