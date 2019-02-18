Полиция получила заявления от восьми кандидатов в президенты с просьбой предоставить охрану, заявил глава МВД Арсен Аваков, соообщает Интерфакс.

"Проводим работу по обеспечению охраны кандидатов на пост президента Украины. Сейчас с такой просьбой обратились к Нацполиции 8 кандидатов", - сказал Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что для эффективного реагирования на случаи нарушения избирательного процесса полиция тщательно готовит весь личный состав.

7 февраля Арсен Аваков уже заявлял, что в полицию с просьбой предоставить охрану обратились 11 кандидатов в президенты. Итого уже 19 претендентам на главный пост страны обеспечена охрана, это гарантируется украинским законодательством. По словам главы МВД, Нацполиция или Нацгвардия сопровождает кандидата, если тот считает, что на него готовится провокация.

Как сообщала "Страна", Арсен Аваков демонстрирует "особое" отношение к предвыборному процессу. Он уже четко дал понять, что не только не намерен подыгрывать Петру Порошенко, но и помешает ему использовать незаконные методы ведения предвыборной кампании.

Так, уже разворачивается война полиции с радикальными структурами, которых Порошенко намерен использовать против своих конкурентов на выборах. А также с системой скупки голосов, которую выстраивает штаб президента.

К чему приведет эта новая линия противостояния внутри власти - в материале "Страны".