После шокирующего случая, когда в Киеве толпа подростков повалила на землю и жестоко избила мужчину, канал Интер провел свое расследование и выяснил одну из важнейших причин такого асоциального поведения молодежи. Как оказалось, преступления совершаются ими в пьяном виде во многом благодаря "доброте" взрослых.

В эфире социального ток-шоу "Касается каждого" прозвучала шокирующая цифра: до 90% взрослых покупают спиртное по просьбе подростков.

Дочь киевлянки Аллы Медведенко, которая случайно оказалась в компании подростков, избивших в центре Киева у всех на глазах случайного прохожего - взрослого крепкого мужчину, призналась, что они были пьяны.

"Они часто собираются именно в этом месте, и почти всегда пьяные, - рассказала Алла Медведенко в студии "Касается каждого". - В таком состоянии одна из девочек забежала в торговый центр, где попыталась разбить витрину с ювелирными изделиями. Я сама видела, как они пили не просто легкие алкогольные напитки, но и водку. К счастью, моя дочь сразу решила, что это не ее формат".

Как подросткам, которым еще не исполнилось восемнадцати лет, удается приобретать спиртное?

Момент расследования, фото: inter.ua

"Они подходят к взрослым, просят купить алкоголь. И 90% - покупают", - делится собственными наблюдениями Татьяна Атаджанова, сотрудница торгового комплекса, возле которого избили мужчину.

Шокированная этой статистикой, команда "Касается каждого" провела собственный эксперимент: попросила 15-летнего подростка попробовать купить алкогольный напиток в одном из крупных столичных магазинов. Сделать это ему удалось с первой попытки: алкоголь продали на кассе. В свое оправдание кассир заявила: "А по нему видно, что ему больше 18".

Другой кассир продавать алкоголь без проверки документов отказался. Зато двое взрослых мужчин - купили. Объяснить свое поведение журналисту программы внятно оба так и не смогли.

Чаще всего, по словам гостей программы, подростки покупают энергетики и слабоалкоголку Они продаются везде, стоят недорого и опьяняют быстро.

Видео: Касается каждого

Нарколог Владислав Сова объяснил: "Это могло произойти и месяц назад, и два. Мы слышали, что эти подростки уже два года делают, что хотят и как хотят. Они провоцируют конфликтные ситуации, и при этом не несут никакого наказания. Концентрация безнаказанности накладывается на внутреннюю агрессию, а энергетик мог катализировать это событие… Если выпита не одна бутылка и это усиливается эффектом толпы, мы получаем агрессивных зомби, способных на любые действия".

Биохимик Владислав Балинский уверен, что отсутствие со стороны государства контроля за производством и распространением слабоалкогольных напитков и алкогольных энергетиков могут поставить под угрозу развитие и даже существование украинской нации. Тем более при таком агрессивном их маркетинговом продвижении, как сегодня.

"Мировое научное сообщество пришло к выводу, что комплексное воздействие этанола и психоактивных веществ, которые содержатся в этих напитках, вызывает у подростков развитие наиболее быстрой алкогольной зависимости, - говорит эксперт. - А с другой стороны - еще и соматические изменения: изменения мышления, восприятия окружающей действительности. И повторю: все это происходит значительно быстрее, чем при употреблении других алкогольных напитков".

Эксперт подчеркнул, что "это не отморозки, а наши дети, которым нужна помощь.

"Есть статистика ВОЗ, которая говорит, что алкоголизация детей зависит от того, когда они в первый раз попробовали алкоголь. Возможно, этим подросткам уже требуется наркологическое лечение. Мы, взрослые, виноваты в том, что происходит. Мы что, предложили им национальную идею? Или дали возможность заниматься спортом? Завтра, может быть, и мой ребенок пойдет и купит ром-колу, потому что будка, где ее продают, стоит прямо перед школой. Потому что органы местного самоуправления торгуют этими самыми местами, и им все равно, что рядом - дети", - считает Владислав Балинский.

А ведущий ток-шоу Андрей Данилевич подытожил: "Конечно, никто не снимает ответственности за детей с их родителей, педагогов школы, но мы с вами тоже можем как минимум не продавать и не покупать алкоголь по просьбе подростков. Кто знает, кто станет их жертвой завтра?"