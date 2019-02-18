В Киеве 18 февраля проверяют станции столичного метрополитена в связи с информацией о заминировании. Взрывотехники уже проверили станции "Майдан Независимости" и "Крещатик", а также пересадку между ними. В настоящее время закрыты станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" и пересадка. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" + пересадка проверены и работают в обычном режиме. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" + пересадка закрыты. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку", - сказано в сообщении.

Напомним, сообщение о минировании было анонимным.

В конце январе, станции метро - Хрещатик и Майдан Незалежности также закрывали из-за сообщения о минировании. Также мы писали о том, как в Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали ТРЦ "Проспект".

Как сообщала "Страна", сегодня в Донецке произошло три взрыва, возможно, самодельные бомбы сбросили с беспилотника.