Пять лет назад началась кульминация событий на Евромайдане.

С 18 по 22-е февраля весы истории колебались от полной зачистки протестующих - до бегства Януковича из Киева. И окончательной победы тех, кто сегодня занял его место.

"Страна" вспомнила, как проходили пять дней, которые привели Украину в новую реальность.

18 февраля

Это был момент масштабного обострения конфликта. Который в предыдущие дни стал немного затухать – и даже появились некоторые ростки компромисса.

Запад включился в посредничество между властью и протестующими (пусть и по больше части в пользу последних). Майдановцы частично оставили киевскую мэрию, а силовики разобрали кордоны на Грушевского.

В регионах при посредничестве ОБСЕ тоже вроде бы начались подвижки – митингующие сняли осаду четырех обладминистраций - Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской.

Всё это делалось с прицелом на 18 февраля. В этот день, как требовали на Майдане и негласно поддерживали на Западе, Рада могла проголосовать за возврат к старой Конституции – с парламентско-президентской формой правления. Это соответствовало мечтам возглавлявших протест Кличко, Тягнибока и Яценюка, поскольку ослабляло власть Януковича.

Однако продавить новую Конституцию оппозиционеры пытались нахрапом – "здесь и сейчас". В один день. Тогда как регионалы были согласны в этот день лишь создать комиссию по обсуждению законопроекта. То есть, идти не по "революционной", а по традиционной процедуре.

Видимо, чтобы ускорить принятие нужных им решений, оппозиция объявила "мирное наступление" на парламент. Шествие, возглавляемое Андреем Ильенко, Олегом Тягнибоком, Олегом Ляшко, Андреем Парубием, быстро перестало быть мирным. На Шелковичной – за сто метров до Рады - оно уперлось в кордон полиции. И начало забрасывать его "коктейлями Молотова". Несколько грузовиков были сожжены. Полиция отстреливалась газом и светошумовыми гранатами.

В это же время политическая верхушка Майдана блокировала трибуну в Раде и выходы из парламента. В итоге они добились регистрации своего законопроекта по изменению Конституции – но дальше они не продвинулись.

Параллельно вспыхнули новые очаги напряженности на улице. Майдановцы напали на лагерь Антимайдана в Мариинском парке. Начались столкновения на Институтской. А в офисе "Партии регионов" протестующие убили технического работника.

На улицах снова начинался кровавый хаос. Начали работать неизвестные снайпера. Появились новости о погибших с огнестрельными ранениями.

Тогда власть решилась дать команду силовикам на ответный удар. Который и нанесли объединенные силы "беркутовцев", бойцов Внутренних войск и "титушек". "Майдановцы" побежали и за несколько часов проправительственные силы полностью от них Институтскую и Грушевского и вплотную подошли к Майдану. Все ждали окончательного штурма.

Как тогда вспоминал Парубий – они были готовы к бегству на Западную Украину. Вероятно, что именно там бы возник очаг сепаратизма наподобие донбасского, если бы Януковичу удалось бы окончательно подавить Майдан.

Но ситуация повернулась иначе.

Хотя на подготовку к полной зачистке в тот вечер указывало все. Власти ограничили въезд в Киев, закрыли метро6 силовикам раздали боевые патроны и оружие. Верховный Совет Крыма почти открыто призвал Киев подавить протесты, потому что в стране "началась гражданская война". Вряд ли это могло быть сделано без согласования с Банковой.

Параллельно шла "подготовка плацдарма для отступления" и со стороны майдановцев. В ночь на 19 февраля они устроили на Западной Украине массовые захваты отделов милиции, СБУ и воинских частей. Где получили доступ к оружию.

Но вместо зачистки в Киеве начались позиционные бои. Беркут и Внутренние войска заняли часть Майдана и "Украинский дом", а спецназ "Альфа" - Дом профсоюзов (который вскоре загорелся при непонятных обстоятельствах). Дальше продвинуться не удалось - протестующие подожгли шины, а приказа применять огнестрельное оружие, как потом утверждали силовики, они так и не получили.

В тоже время, огнестрельное оружие выдали титушкам, которые концентрировались около здания Киевского горуправления милиции. От их рук погиб журналист "Вестей" Вячеслав Веремий.

Было видно, что Янукович на тотально силовой вариант не решается. Ночью он выпустил видеообращение, в котором он обвинил лидеров оппозиции в кровопролитии. По словам Януковича, конфликт возобновился из-за призывов оппозиции к "вооружённому противостоянию".

"Мы реализовали две амнистии — первую после декабрьских событий и вторую, вступившую в действие 17 февраля. Надо же было оппозиционным лидерам так сделать, что уже на следующий день, 18 февраля, они призвали радикальную часть Майдана к вооружённой борьбе. Оппозиционеры не только не дождались открытия заседания парламента, на котором должны были голосоваться законы, которые бы изменили Украину. Они, наоборот, заблокировали Верховную Раду, не дав возможности принять эти изменения. Потребовали всю власть оппозиции и немедленно. Не имея на это мандата народа, незаконно, нарушая Конституцию Украины, эти, с позволения сказать, политики, прибегая к погромам, поджогам и убийствам, пытались захватить власть", — заявлял Янукович.

"Черту они перешли, когда призывали людей к оружию. А это — вопиющее нарушение закона. И нарушители закона должны предстать перед судом, который определит им меру наказания. Исходя из этого, я ещё раз призываю лидеров оппозиции, которые утверждают, что они стремятся к мирному урегулированию, немедленно отмежеваться от тех радикальных сил, которые провоцируют кровопролитие и столкновение с правоохранительными органами. Или, в случае, если они не желают уходить — признать, что они поддерживают радикалов. И тогда с ними будет другой разговор", — сказал Янукович.

Он отметил, что советники "пытаются склонить его к жёстким вариантам". "Но я всегда считал применение силы ошибочным подходом. Есть лучший и более эффективный способ — найти общий язык. Пойти на компромисс. Договориться. Я уже говорил не раз, что в таком случае несколько потеряет власть. Потеряет и оппозиция. Но выиграет Украина. Я настойчиво призывал воздержаться от радикальных действий. Но меня не услышали. Повторяю и обращаюсь снова. Ещё не поздно прислушаться. Ещё не поздно остановить конфликт".

19 февраля

Зажатые на Майдане Незалежности протестующие пережили ночь и воспряли духом. Они начали захватывать здания, которые находились вокруг них – Главпочтамт, консерваторию, Госкомтелерадио.

В регионах – преимущественно в западных – продолжались реквизиции оружия у силовиков. Во Львове захватили все райотделы милиции, из-за чего в городе даже перестала работать линия "102". На Волыни захватили обладминистрацию и приковали наручниками губернатора, облив его холодной водой.

Однако ближе к востоку все было уже не так легко. В Хмельницком областную СБУ взять штурмом не удалось – силовики начали отстреливаться. В Житомире милиция тоже отказалась перейти на сторону митингующих. А в Виннице они смогли только перекрыть движение транспорта.

На Юго-Востоке шли совсем другие процессы. В Крыму регионалы потребовали государственного переустройства Украины на основании новой Конституции и возвращения к автономии полуострова образца 90-х годов (которая была очень широкой). А спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что не исключает отделения Крыма, если ситуация в Украине обострится. То есть – если власть в Киеве падет.

"И тогда у нас будет единственный путь — это денонсация решения Президиума ЦК КПСС от 1954 года… С этой минуты мы будем признавать те решения, которые считаем нужными", - заявлял тогда Константинов, которые впоследствии возглавит парламент уже аннексированного Крыма.

Одновременно СБУ объявила о начале антитеррористической операции на Майдане в Киев. Но потом вдруг было заявлено, что началась не сама операция, а лишь подготовка к ней. Говорят, что отыграть назад ситуацию потребовал Янукович под давлением Запада. В Киев срочно вылетели главы МИД Польши, Германии и Франции.

О чем они собирались говорить с Януковичем – примерно понятно. Ведь их вылет был запланирован накануне экстренного заседания Совета иностранных дел ЕС, где ставился вопрос о санкциях против Украины.

Тем же вечером лидеры оппозиции с Майдана поехали на встречу с Януковичем. После которой Яценюк объявил, что сегодня ночью можно спать спокойно. "Есть позитивная новость — штурм и зачистка, которые планировались, отменены. Сейчас объявлено перемирие и начало переговорного процесса для стабилизации ситуации".

Однако, вместо стабилизации ситуации началась кровавая бойня.

20 февраля

Рано утром со стороны Консерватории (где находились майдановцы) был открыт огонь из огнестрельного оружия по позициям "Беркута" и Внутренних войск. Появились убитые и раненные. Не получив приказ стрелять в ответ силовики спешно начали покидать свои позиции. После чего протестующие перешли в наступление вверх по Институтской в сторону Банковой.

Там их и встретили прицельным огнем, погибли десятки человек.

Главный вопрос – кто стрелял? – не имеет однозначного ответа до сих пор.

По версии украинского следствия, это делали беркутовцы со стороны Октябрьского дворца. В доказательство обычно приводится вот это видео. На нем люди в черной форме с желтыми повязками стоят с автоматами около Октябрьского дворца и ведут огонь.

Впрочем, судебный процесс по "беркутовцам" идет ни шатко, ни валко, и нет никаких доказательств того, что именно арестованные Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский стреляли по майдановцам на поражение. Сами они утверждали, что вели заградительный огонь – по ногам.

Есть и другие видео, на которых видны вооруженные огнестрелом беркутовцы. И заметны вспышки со стороны их баррикады.

По второй версии – застрельщиками бойни стали некие провокаторы со стороны Майдана. Идеальное место для стрельбы представляла собой гостиница "Украина", которую контролировали протестующие. Отправной точкой для этой версии стал сюжет "Би-Би-Си", чей журналист зафиксировал выстрел из окна номера "Украины". Позже, в 2015 году, прокуратура провела обыски в этих номерах – их арендовали члены ВО Свобода.

О выстрелах со стороны "Украины" говорил и Андрей Парубий на суде по госизмене Януковича. Он рассказал, что первые выстрелы прозвучали со стороны гостиницы "Украина" - после 8 утра 20 февраля.

"Было сложно идентифицировать точно, откуда эти выстрелы могут происходить. Создавалось впечатление, что они могут поступать со стороны гостиницы "Украина", но конкретное место неизвестно", - заявил Парубий.

Еще одну точку обстрела нашла все та же "Би-Би-Си": это была подконтрольная майдановцам консерватория. Оттуда, по его собственному признанию, стрелял львовянин Иван Бубенчик. Правда стрелял он, по его словам, не в майдановцев, а в беркутовцев и еще до того как началось наступление протестующих.

Подробнее о версиях расстрела "Небесной сотни" можно прочитать в реконструкции "Страны" "Кто устроил массовый расстрел в центре Киева".

Это массовое убийство, организованное в центре Киева, и предварило переговоры Януковича и западных дипломатов, назначенные на 20 февраля и длившиеся до глубокой ночи. Параллельно депутатов начали созывать в Раду. Причем сделало это даже американское посольство, записав видеообращение.

Депутаты из провластного большинства, даже многие регионалы, были полностью деморализованы обвинениями в массовых убийствах и, в итоге, по частям начали переходить на сторону оппозиции.

Итогом стало принятие постановления, которое положило начало краху Януковича. Оно обязывало правительство, СБУ, МВД, Минобороны и другие военизированные группировки немедленно прекратить применение силы и запретить использование любых видов оружия и специальных средств против граждан Украины.

Рада также запретила проведение антитеррористической операции, объявленной СБУ 19 февраля. Министерству внутренних дел приказано "безотлагательно прекратить блокирование сотрудниками правоохранительных органов транспортных коммуникаций и других улиц, площадей, переулков, бульваров в городе Киеве и в других населенных пунктах Украины" и обеспечить возвращение сотрудников правоохранительных органов к местам их постоянной дислокации.

Это был разгром силовой вертикали и по факту – отказ от сопротивления Майдану. И вряд ли это было бы возможным без бойни утром 20 января. Отсюда и версия, которую отстаивают представители прежней власти – расстрелы были выгодны не им, а лидером Майдана, чтоб деморализовать и самого Януковича, и его сторонников, и склонить их к капитуляции.

21 февраля

В этот день Янукович подписал соглашение с оппозицией и западными дипломатами. Оно включало в себя переходное правительство, конституционную реформу и досрочные выборы президента. Которые должны были пройти до конца 2014 года.

Но уйти мирно Януковичу не дали. Ключевую роль сыграло заложенное в соглашение обязательство власти вывести "Беркут" и Внутренние войска из центра Киева. После чего единственной вооруженной силой в столице оказались сторонники Майдана.

Что немедленно отразилось на всем ходе событий.

К вечеру этого дня в Раде окончательно развалилось провластное большинство. Но главное - прозвучала знаменитая речь сотника Парасюка о том, что Майдан не признает соглашений и будет атаковать Януковича.

Осознав, что он оказался полностью беззащитным, президент в тот же вечер спешно покинул Киев и уехал в Харьков, опасаясь покушения на себя.

Западные посланцы, которые только что "освятили" соглашение с президентом Украины и оппозицией, никак не реагировали на происходящее.

Недавно сам Янукович заявил, что они его "кинули как лоха".

22 февраля

В этот день все здания правительственного квартала перешли под контроль майдановцев. Оппозиция организовало заседание Рады, на котором спикером был избран Турчинов, а и.о. главы МВД Арсен Аваков. Также парламент ввел в действие Конституцию 2004 года, по которой полномочия Рады расширялись, а главы государства сокращались.

Сам же президент находился в Харькове, где его явно не приняли - местные элиты в лице губернатора Михаила Добкина не дали ему выступить на съезде депутатов Юго-Востока. Экс-регионалы уже готовились договариваться с новой властью, а потому стремились максимально дистанцироваться от Януковича.

Последний же записал в Харькове телеобращение, в котором заявил, что остается президентом Украины.

Но буквально вскоре после этого парламент принял ключевое постановление – о лишении Януковича власти в связи с его "самоустранением", а и.о. президента был назначен Александр Турчинов. Это постановление было прямым нарушением Конституции, так как Основной закон не предусматривал отстранение президента по причине его якобы "самоустранения". И именно этот момент и сыграл одну из ключевых ролей в последующих событиях, позволил противникам Майдана называть произошедшую смену власти "государственным переворотом".

В тот же день Янукович уехал в Донецк, а затем в Крым. Откуда его доставили в Россию военные РФ.

Таким образом, именно 22 февраля в Украине утвердилась новая система власти, которая и правит страной до сих пор.

Ответом на события в Киеве стали всплеск пророссийских выступлений на юго-востоке, аннексия Крыма и война на Донбассе. Которая также длится по сей день.