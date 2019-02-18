Информацию о прошедших в департаменте энергетики Николаевского горсовета в понедельник обысках подтвердили в пресс-службе Нацполиции области.

Отмечается, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования возможной растраты имущества госслужащими.

Установлено, что должностные лица по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности при выполнении подрядных работ на территории города Николаева совершили правонарушения. Подозревают, что у чиновников была цель присвоить или растратить в пользу третьих лиц деньги, выделенные на реконструкцию спортивной школы, в частности капремонт отопления и кровли с утеплением фасада здания, а также разработку схемы теплоснабжения города.

"Сейчас продолжаются одновременные обыски по месту работы и проживания фигурантов производства", - отметили в полиции.

Фото: mk.npu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ нагрянуло с обысками в Нацкомиссию по тарифам из-за цен на уголь.

Также мы сообщали, что Генпрокуратура требует доступа к внутренним документам редакции "Новое время" и в случае отказа грозит обыском.