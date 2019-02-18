Антициклон "организует" преимущественно солнечную и сухую погоду в Украине во вторник, 19 февраля. Об этом на свое странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"А вот ближайшей ночью также ясное, незащищенное облаками небо, позволит охладить воздух до 4...8 градусов мороза. На Харьковщине и Сумщине иногда даже до -8...-10 градусов", - прогнозирует Диденко. Днем, благодаря солнцу, потеплеет до + 3...+7 градусов. На северо-востоке воздух не успеет прогреться - там ожидается +1...+2 градуса. Теплой будет погода в западных областях: ночью 0...+3, днем +5...+ 11 градусов. В южной части Украины ожидается ночью 0-5 мороза, днем +3...+7 градусов.

"В Киеве 19 февраля ближайшая ночь поморозит столичный воздух, -4...-7 градусов. Но днем солнце прогонит "минусы" и приведет к +4...+6 градусам", - сообщает синоптик.

По прогнозам Натальи Диденко, в Киеве установится сравнительно теплая погода - похолодание придет лишь 22−23 февраля. А в воскресенье, 24 февраля, снова потеплеет. "Эти капризы температурные - это уже явно весна проказничает откуда-то издалека. Мы - не против", - шутит Диденко.

Ранее "Страна" сообщала, что на сегодня ожидается до +8 градусов, но будет гололедица.

Также мы писали о том, что синоптик предупредила о приближающемся похолодании.