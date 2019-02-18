В Киеве 57-летняя женщина скончалась от кори в результате осложнений - пневмонии и подозрения на ТЭЛА (тромбоэмболию легочной артерии). Это первый смертельный случай в Киеве. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам ведущего инфекциониста Украины, заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца, заслуженного врача Украины, профессора Ольги Голубовской, инцидент случился на днях в Александровской больнице. "Это - первый случай в больнице, и в Киеве", - отметила Голубовская.

Напомним, за январь 2019 года в Украине корью заболели более 15 тысяч человек, семеро скончались. В общем с 2017 года корью переболели более 73 тысячи человек, из них 28 случаев закончились летально.

Как сообщала "Страна", три чиновника Минздрава Украины также заболели корью. По данным ВОЗ, в Украине корью заболело больше людей, чем во всей остальной Европе