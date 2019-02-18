В ближайший четверг, 21 февраля, на НСК "Олимпийский" пройдет ответный матч 1/16 Лиги Европы между киевским Динамо и греческим Олимпиакосом. Начало встречи в 22:00.

Домашний матч "бело-синих" станет решающим в противостоянии, ведь первая игра завершилась вничью - 2:2.

Как передает пресс-служба нашей команды, на игру 21 февраля доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Обладатели абонементов на домашние матчи Динамо в сезоне 2018/19 имеют приоритетное право приобретения билетов на поединки Лиги Европы на свои места со скидкой 15%. Бронь снимается за три дня до начала матча.

Продажа билетов осуществляется в кассах на Троицкой площади (возле станции метро "Олимпийская"), а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Время работы касс: в будние дни - с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в праздничные и выходные дни (суббота, воскресенье) - с 11:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в день матча - с 10:00 до окончания первого тайма.

Кроме того, в день матча с 10:00 до окончания первого тайма работать дополнительная касса на Спортивной площади (вход на стадион со стороны "Бессарабских ворот").

Ранее "Страна" сообщала, что перед игрой с Динамо греки вывесили на трибунах флаг России, в дело вмешался спецназ с дубинками.