Четыре станции столичного метрополитена сегодня, 18 февраля, закрыты в связи с поступившим сообщением о минировании. Об этом сообщается в микроблоге Киевского метрополитена в Twitter.

Сначала были закрыты Cтанции "Майдан Независимости" и "Крещатик". "Внимание! Станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" + пересадка закрыты для пассажиров. Анонимный звонок о минировании. Правоохранители проводят проверку", - пишет пресс-служба подземки.

Фото: twitter.com

Затем появилось сообщение, что взрывчатку не нашли, станции начали работу, но уже закрыты станции "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".

"Станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" + пересадка закрыты. Анонимное сообщение о минировании", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали ТРЦ "Проспект".

Также мы писали о том, что из-за сообщения о минировании в Киеве закрывали центральные станции метро.