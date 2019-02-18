Букмекеры обновили прогнозы на результаты международного песенного конкурса "Евровидение-2019". Новые данные опубликованы на международном сайте Евровидения. Согласно прогнозу букмекеров, Украина вошла в первую десятку и заняла 9 место. При этом исполнитель, который представит Украину на песенном конкурсе пока не назван, его имя станет известно в результате финального отбора 23 февраля.

На первое место букмекеры ставят представителя России Сергея Лазарева. На втором оказалась Швеция, на третьем - Италия. За ними - Нидерланды и Румыния.

Напомним, Евровидение-2019 пройдет в Израиле в период с 14 по 18 мая.

Также мы сообщали о скандале в полуфинале нацотбора на Евровидение-2019, когда Maruv показала свою пятую точку жюри и зрителям.