Дела у лондонского Челси сейчас обстоят не самым блестящим образом, и британская пресса все активнее ищет замену главному тренеру, итальянцу Маурицио Сарри.

Как передает The Sun знаменитый Зинедин Зидан, он же ЗиЗу, дал предварительное согласие возглавить клуб, но выдвинул при этом три условия.

Три условия для Абрамовича от Зидана

1) Новое соглашение о контракте для плеймейкера Эдена Азара. Зидан рассчитывает построить вокруг него новую команду.

2) £ 200 миллионов на трансферы и существенная чистка в рядах Челси.

3) Решающее слово в кадровой политике, по сравнению со словом гендиректора клуба Мариной Грановской (это пожалуй самое сложное, ведь Грановская креатура самого Абрамовича - Прим.Ред.).

Напомним, что Зинедин Зидан вместе стал первым тренером, который впервые в истории три раза подряд выиграл Лигу чемпионов. После завершения триумфального сезона-2017/18 Зидан покинул пост наставника Реала.

Ранее "Страна" сообщала, что Зинедин Зидан заявил о возвращении в большой футбол.