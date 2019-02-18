УГКЦ проведет 7 апреля Божественную Литургию в Софийском соборе в Киеве по случаю Благовещения. Об этом заявил глава униатов Святослав в воскресенье, 17 февраля, сообщает Департамент информации УГКЦ.

"Я хочу поделиться с вами большой радостью. На нашу просьбу этой неделе я получил сообщение от министра культуры Украины Евгения Нищука, 7 апреля, на праздник Благовещения, мы сможем отправить Божественную Литургию в соборе Святой Софии в Киеве. Поэтому всех вас я сердечно приглашаю присоединиться к этому событию... Мы сделаем все возможное, чтобы все мы смогли достойно принять участие в этой Божественной Литургии! Поэтому я торжественно провозглашаю прощу всей нашей Церкви к собору Святой Софии в Киеве в этом году 7 апреля", – сказал глава УГКЦ.

Отмечается, что в Собор Святой Софии все желающие попасть не смогут, поэтому на Софийской площади будут стоять мониторы.

Добавим, что глава униатов заявлял до этого, что УГКЦ является наследницей Киевской Церкви: "удивительным воплощением, незыблемой святыней Премудрости Божьей стала святая Киевская София, собор, по сей день является красноречивым символом первичной целостности и полноты единой и неделимой Киевской Церкви".

Кстати, недолгое время: с 1596 по 1633 год, Софийский собор находился в ведении Украинской греко-католической церкви, но затем снова перешел к православной церкви.

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