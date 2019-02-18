Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая находится на седьмом месяце беременности, выступила против расизма в университетах Великобритании, предложив программу по "деколонизации учебной программы". Об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя девушка и ранее заявляла, что была поражена отсутствием разнообразия в профессорской среде Соединенного королевства. Она уверена, что "бледные и несвежие" профессора должны быть заменены на чернокожих женщин.

Во время январского визита в университет Сити-Лондон в Ислингтоне Меган призвала ученых "начать разговор" об учебных программах в университетах, а также отреагировала шоком на цифры, показывающие искажение этнической принадлежности в должностях профессоров в университеты. Когда Марк узнала, что большинство профессоров в вузах – белые мужчины, она воскликнула: "Боже мой".

Отмечается, что это первый политический акт Маркл, которая таким образом поддержала кампанию по сносу памятников основателю африканской колониальной системы Британии Сесилу Родсу в кампусах страны.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Как сообщала "Страна", Меган Маркл обвинили в том, что принц Гарри из-за нее стал угрюмым букой.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл перед рождением первенца покидают Лондон и переезжают в новый дом.