На этой неделе в Киеве будет ощущаться настоящее весеннее тепло. Солнце, которое выглянуло после стольких дней пасмурной погоды, к среде, 20 февраля, прогреет воздух до +7. Но уже 22 и 23 февраля столицу вновь накроет похолодание, а днем вернутся морозы. "Страна" собрала данные из шести источников и составила прогноз погоды в Киеве на неделю, с 18 по 25 февраля.

Укргидрометцентр

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует практически весеннее тепло в начале недели. С понедельника по среду днем пригреет до +4...+6. При этом ночью обещают температуру ниже нуля: до -2...-6. С четверга дневная температура опустится до -1...+1, а в пятницу градусники покажут -1...-3 днем. Что касается осадков, то среди недели обещают переменную облачность без осадков, 22 февраля - снег.

Sinoptik

По данным сайта Sinoptik.ua, с понедельника в Киеве установится тепло до +4...+6. Четыре дня будет светить солнце, а с пятницы, 22 февраля, обещают кратковременное похолодание: до -2...-4 днем, ночью до -6. В воскресенье вноь обещают плюсовую температуру: до +1. Небо затянут тучи.

Gismeteо

Сайт Gismeteо прогнозирует солнечную погоду в Киеве в начале недели. Воздух прогреется до +7 к середине недели. А в пятницу и субботу днем вновь вернется мороз, до -2...-5. Возможен снег. С воскресенья днем столбик термометра вновь поднимется выше нуля.

Мeteoprog.ua

Ресурс Мeteoprog.ua обещает до +4...+6 с понедельника по четверг. При этом в первой половине недели будет переменная облачность, солнце. А в среду возможен дождь. В пятницу-субботу температура опустится до 0...-2. В воскресенье вновь потеплеет до +4, пройдет дождь со снегом.

Weather.com

Сайт Weather.com сообщает, что первые три дня недели будут солнечными и теплыми до +5...+7. В четверг небо затянут тучи и станет чуть прохладнее: до +3 днем. А в пятницу и субботу обещают морозный всплеск. Днем температура опустится до -2...-4. Однако уже в воскресенье воздух прогреется до +2 днем.

Наталья Диденко. Opogode

По данным синоптика Opogode Натальи Диденко, солнечная и тепла погода в Киеве установилась благодаря области высокого атмосферного давления (при этом ночи будут морозными). Однако антициклон сменится похолоданием 22-23 февраля. Но уже 24 февраля вновь потеплеет.

Напомним, что на Украину идет холодный фронт. Синоптик предупредила о приближающемся похолодании.

Как сообщала "Страна", климатологи утверждают, что человечество живет в самое жаркое десятилетие за всю историю наблюдений.