Три взрыва самодельных взрывных устройств в центре Донецка зафиксировано сегодня, 18 февраля, представительством "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом пишут сепаратисткие СМИ.

"Сегодня утром в городе Донецк были зафиксированы 3 разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обернутых в медную фольгу", - заявили в представительстве.

Уточняется, что первый взрыв был на бульваре Пушкина, 2 (повреждена кровля газораспределительной станции); второй взрыв прогремел на улице Кобозева, 70 (повреждены два оконных блока лестничного марша жилого дома), а третий произошел на пересечении улицы 25 лет РККА и бульвара Пушкина.

"На месте взрыва был найден фрагмент от электродетонатора ЭДПр (электродетонатор для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения). Пострадавших среди гражданского населения и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", - добавили в представительстве "ДНР" в СЦКК.

Фото: telegram.org

По данным телеграм-канала Inside Donetsk, по одной из версий, неустановленные взрывные устройства сбросил беспилотный летательный аппарат.

"Целью могла быть гостиница, в которой расквартированы члены наблюдательной миссии ОБСЕ или Администрация Главы ДНР", - говорится в сообщении.

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