Автор выставки в метро Киева, которую уничтожил националист Хорт, не будет ее восстанавливать. Об этом художник Александр Грехов сообщил "Стране".

"Боимся, что в следующий раз могут физически пострадать не только постеры, но и случайные пассажиры метро из-за агрессивных действий противников выставки", - заявил он.

Сейчас в метро нет ни одного авангардного портрета Шевченко.

Фото: Страна.ua

По словам художника, когда небольшая группа людей начинает решать, какое искусство нужно уничтожить, а какое оставить, это каждый раз подталкивает Украину к тоталитарному обществу и отрывает страну от мультикультурного пространства.

Грехов также отмечает, что метрополитен должен был обратиться в полицию, но было ли это сделано - он не знает.

Перед тем, как уничтожить портреты, Хорт выразил несогласие с интерпретацией портретов в исполнении галереи "Дукат" и назвал их украинофобией.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что националист Хорт изрезал портреты Шевченко в киевском метро.

Также читайте о том, что автор скандальной выставки про Шевченко в метро заяивл, что "один пьяный сорвал Тараса-Йоду".