Водителем автомобиля Infiniti, который вчера, 17 февраля, протаранил полицейский автомобиль, был иностранный гражданин. Эту информацию УНН подтвердили в правоохранительных органах.

"Это был гражданин Нигерии 1989 года рождения", - сообщили в полиции.

Напомним, что патрульные остановили автомобиль для проверки и составления протокола. Однако, водитель после остановки начал вести себя агрессивно и оттолкнул патрульного дверью своего авто. Потом иностранец протаранил автомобиль патрульных и уехал с места происшествия. Пострадавших правоохранителей госпитализировали в ближайшую больницу, у одного из них была травма ноги.

В столице был объявлен план "Перехват". По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК Украины - угроза или насилие к работнику полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве поймали водителя внедорожника, который протаранил патрульную машину и скрылся.