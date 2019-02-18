Две недели назад, 4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань отдельным постановлением предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции "Новое время" и ко всем материалам, которые посылал на электронный адрес издания его журналист Иван Верстюк. Об этом сообщает "Новое время", публикуя скан документа.

Соответствующее судебное постановление 13 февраля редакции официально вручил следователь ГПУ. Если редакция не предоставит запрашиваемую следователями информацию, издание ждет обыск.

Иван Верстюк - автор целого ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции при оборонных закупках.

Расследование Генпрокуратуры, в рамках которого суд вынес свое решение, касается его статьи "Бриллиантовая дочь". В материале говорилось об обучении дочери экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. При этом "Новое время" опиралось на данные расследования, проведенного Британским уголовных агентством.

Александр Корниец - один из двух так называемых "бриллиантовых прокуроров", - высокопоставленных сотрудников прокуратуры, задержанных в июле 2015 году на крупной взятке. Его освободили, но само дело о коррупции Корнийца до сих пор рассматривает столичный Голосеевский райсуд.

В статье, опубликованной на сайте "Нового времени" в августе 2016 года, рассказывается о том, что заместитель прокурора Киевской области, имея зарплату 200 тыс. грн в год, заплатил более 120 тыс. фунтов стерлингов за обучение дочери в британских школах.

Генпрокуратура расценила публикацию этих данных как разглашение тайны следствия и в июне 2017 уже допрашивала Верстюка.

Решение Печерского райсуда, дает Генпрокуратуре неограниченный доступ к редакционным материалам, и нарушает, по оценке редакции, не только свободу слова, но и право журналистов на защиту источников информации. Об этом случае уже проинформированы ОБСЕ и ряд народных депутатов Верховной Рады.

"Новое время" оставляет за собой право обратиться с жалобой на действия ГПУ и Печерского райсуда в Европейским суд по правам человека.

Фото: nv.ua

Редакция "Нового времени" уже не первый раз сталкивается с чрезмерным вниманием к своей работе со стороны ведомства Юрия Луценко. В частности, в августе 2018-го тот же Печерский райсуд предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам с мобильного, переписке и данных о местонахождении за полтора года Кристины Бердинских, еще одного журналиста расследователя НВ.

26 сентября Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских на это решение и вернул ее дело в Печерский суд. Там она попала в все того же судьи Карабаня, который начиная с 12 ноября трижды переносил рассмотрение. Следующая попытка назначена на 6 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что из журнала "Новое время" ушел весь бизнес-отдел. По официальной версии - уволились сами. По неофициальной - выгнали за "джинсу".