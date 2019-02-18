Лейтенанта сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Валерия Сикал-Вдовиченко, которая обвинила своего бывшего командира в сексуальных домогательствах и написала на него заявление в полицию, перевели в другую часть, в то время как ее обидчика даже не уволили со службы.

Об этом военнослужащая сообщила в выпуске программы "Евроинтеграторы" на ObozTV.

"С первого дня моего пребывания в армии, непосредственно уже на службе мой командир показал мне, как он считает, что место работы женщины в армии - обслуживать мужчин в сексуальном плане. То есть не пришла служить Украине, а пришла удовлетворять мужчин. Он начал рассказывать, как должна женщина вести себя с мужчиной, что я должна делать - целоваться, обниматься, для того, чтобы мужчина был доволен", - рассказала 24-летняя лейтенант.

По ее словам, ее бывший командир заставлял ее заниматься этим с ним, а также предлагал ее как объект для других мужчин, для проверяющих и своих друзей.

"В его понимании женщина в армии - это обслуга для мужчин", - говорит Сикал-Вдовиченко. По ее словам, эти домогательства не прекратились даже после того, как она вышла замуж за ветерана АТО.

В результате военнослужащая была вынуждена обратиться в Нацполицию, военную прокуратуру и в военную службу правопорядка. "Военная служба правопорядка провела расследование - и да, есть результаты, выявлены его неправомерные действия в отношении меня, определены статьи", - сообщила она.

Результом выявленных фактов стал перевод Сикал-Вдовиченко в другую часть, а ее обидчика даже не отстранили от выполнения служебных обязанностей. "Я не знаю, почему его не уволили. Наверное, у него есть покровители, которые его защищают и держат его на плаву. Но поскольку человек сделал неправомерные действия, нарушил закон - он должен ответить. Потому что есть доказательства. Я не первая девушка, вместе со мной выступают и другие девушки, которых этот человек также домогался", - утверждает она.

Фото: facebook.com

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