Решение о новых санкциях ЕС против России может быть принято в ближайшие две недели. Такое заявление 18 февраля сделала глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Да, единогласное решение может быть принято в ближайшие несколько недель", - сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.

Напомним, что обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских госбанков.

Ранее "Страна" писала о том, что Помпео и Могерини обсудили ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле.

Также мы сообщали, что Климкин сообщил, когда введут персональные санкции против России.