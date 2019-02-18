Новые санкции против России могут ввести через две недели - Могерини
Решение о новых санкциях ЕС против России может быть принято в ближайшие две недели. Такое заявление 18 февраля сделала глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Да, единогласное решение может быть принято в ближайшие несколько недель", - сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.
Напомним, что обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских госбанков.
Ранее "Страна" писала о том, что Помпео и Могерини обсудили ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле.
Также мы сообщали, что Климкин сообщил, когда введут персональные санкции против России.
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