Ирландская авиакомпания CityJet - первый и единственный эксплуатант российских самолетов SSJ100 в Европе - отказалась от их использования, пишет газета Ведомости.

На сайте компании не указаны семь самолетов SSJ100, полученные в лизинг в 2016-2017 годах. Как сообщили газете источники, "некоторые из этих судов могут быть теперь поставлены "ВЭБ-лизингом" авиакомпании "Азимут" для ее нового проекта корпоративных перевозок".

В декабре 2018 года президент "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) Александр Рубцов сообщал, что CityJet может отказаться от эксплуатации самолетов SSJ100. Он пояснял, что CityJet прекратила программу полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешла на модель "мокрого" лизинга, передавая самолеты вместе с экипажем бельгийской Brussels Airlines и другим авиакомпаниям.

"Мы исходим из того, что у нас есть другой европейский заказчик (словенская Adria Airways - Прим.Ред.), которому мы предполагаем поставить 15 бортов в течение двух с лишним лет. Поэтому мы исходим из того, что CityJet - это хорошая история, но мы не исключаем того, что можем и закончить нашу историю взаимоотношений, если мы не придем к какому-то иному варианту", - сказал тогда глава ГСС.

Информацию о возврате самолетов отказались комментировать в ГСС, пресс-секретарь CityJet также не ответил на запросы газеты. Контракт CityJet с ГСС, подписанный в 2015 году, предполагал поставку в Ирландию 15 лайнеров SSJ100 с опционом еще на 16. В сентябре представитель CityJet сообщал, что пять самолетов обслуживают рейсы Brussels Airlines, еще два были на ремонте. На вопрос, сохраняет ли CityJet планы дальнейшего пополнения парка российскими самолетами, представитель компании тогда ответил, что "это конфиденциальная информация".

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