Максимальный уровень заторов на автодорогах Киева наблюдался по состоянию на 09:00 18 февраля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Фото: google.com

По данным сервиса, максимальный уровень пробок на проспекте Победы, Академика Палладина и Большой Окружной дороге, на улицах Крещатик, Борщаговской, Жилянской, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Семена Скляренко, Вадима Гетьмана и Александра Довженко, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, проспекте Голосеевском и Валерия Лобановского.

Многочисленные пробки наблюдаются на улице Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинский, улице Антоновича, Степана Бандеры, Петра Сагайдачного, Глыбочицкой, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, на Нижнем Валу и проспекте Леся Курбаса.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на Броварском проспекте и Генерала Ватутина, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Соборности, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Здолбуновской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Ситуации на столичных мостах: на Северном, Дарницком, Южном и на мосту Патона движение затруднено в направлении Правого берега, частично замедлено движение авто через мост Метро.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано видео, как дорога в Киеве ушла под воду в первые теплые дни.

Также мы сообщали, что под Николаевом авто "Укртелекома" перевернулось из-за глубокой ямы на дороге.