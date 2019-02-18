Сегодня, 18 февраля, еще до начала рабочего дня, в Департаменте энергоэффективности в Николаевском горсовете сотрудники ГУ Нацполиции Николаевской области совместно с работниками прокуратуры проводят обыск. Об этом Новостям-N сообщили собственные источники в аппарате совета.

Оперативники проводят изъятие определенных документов, однако по какому уголовному производству - не ясно. Департамент продолжает работать в штатном режиме.

Издание также ссылается на официальное сообщение регулятора.

"Сегодня в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Следственное управление ГУ НП в Николаевской области проводит обыски в рамках уголовного производства №1218150000000241 от 16.08.2018 г. с целью исключения договорной и бухгалтерской документации. Стоит отметить, что в отношении некоторых объектов, указанных в постановлении, департамент энергетики не является заказчиком. О дальнейшем ходе событий сообщим дополнительно", - отмечается в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что николаевских депутатов и бизнесменов прокуратура обыскивала по делу о рейдерстве и угрозах убийства.

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