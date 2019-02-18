В Украине, в 2018 году, Нацбанк утилизировал 663 миллиона банкнот на сумму в 47,420 миллиардов гривен. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Это меньше по количеству на 16,7% и по сумме на 6,2% чем в 2017 году (795,7 млн банкнот на 50 576,7 млн гривен).

В 2018 году было утилизировано банкнот номиналом:

1 гривна - 63,4 млн штук на 63,4 млн гривен,

2 гривны - 38,6 млн штук на 77,2 млн гривен,

5 гривен - 61,9 млн штук на 309,4 млн гривен,

10 гривен - 79,5 млн штук на 795,4 млн гривен,

20 гривен - 66 млн штук на 1 320,8 млн гривен,

50 гривен - 115,7 млн штук на 5 784,7 млн гривен,

100 гривен - 122,7 млн штук на 12 266,6 млн гривен,

200 гривен - 102,7 млн штук на 20 537,3 млн гривен

500 гривен - 12,5 млн штук на 6 265,2 млн гривен.

Изъятые из обращения Национальным банком значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению (утилизации), которая происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях НБУ и Центральном хранилище (Киев).

Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты. Восстановить порезанную банкноту невозможно. То есть процесс уничтожения представляет собой мелкофракционное измельчение банкнот, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.

Ранее "Страна" писала о том, что в НБУ подсчитали, сколько денег на руках у украинцев и выяснили, самые популярные - банкноты по 200 гривен и монеты по 10 копеек.

Также мы сообщали, что в НБУ сообщили, сколько новых монет собираются чеканить вместо банкнот в этом году.