В воскресенье вечером, 17 февраля, в Киеве на пересечении проспекта Отрадного и улицы Чернышевской произошло ДТП с участием трех автомобилей. Audi A4 на еврономерах протаранил Toyota Corolla. В результате столкновения "японец" перевернулся, а Audi врезался в припаркованный BMW. Об этом сообщает "Информатор".

По словам полицейских, Toyota собиралась повернуть налево, когда водитель немца пересек двойную сплошную и попытался обогнать Corolla по встречной полосе. В результате столкновения "японец" перевернулся. Audi же продолжил движение, остановившись только после столкновения с припаркованным BMW.

Фото: kiev.informator.ua

На место происшествия прибыла карета скорой помощи, а также экипажи патрульной полиции. В результате аварии повреждения получила только девушка, которая была пассажиром Toyota. После аварии между водителями Toyota и Audi возник конфликт. На место происшествия прибыли еще полицейские, поэтому ситуация быстро вернулась в норму. Обстоятельства происшествия и виновника аварии установит следствие.

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