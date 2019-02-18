Утвержденный Европой план поправок к газовой директиве Евросоюза может оставить "Северный поток-2" полупустым на долгие годы.

Как передает Коммерсант, газопровод "Северный поток-2" с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации. Одобренный текст поправок к газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под принятых норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет из числа представителей всех стран союза. Это сделает процедуру длительной, сложной и труднопредсказуемой. "Газпром" уже начал готовиться к развитию событий по худшему сценарию, сигнализировав о возможности строительства газопровода "Турецкий поток-2".

Новые нормы ЕС обязывают участников строительства привести проект в соответствие с правилами внутреннего рынка стран Евросоюза. На деле это означает необходимость наличия у "Северного потока" независимого от "Газпрома" оператора и доступа к половине мощностей газопровода третьих лиц, которые, вряд ли когда-то появятся.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил строительство "Турецкого потока-2" - этот газопровод, если будет реализован, придет в ЕС из Турции по суше, и поправки в газовую директиву не создадут для него сложностей. Две новые нитки через Черное море общей мощностью 32 млрд кубометров в целом соответствуют половине технической пропускной способности "Северного потока-2".