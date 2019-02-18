Мощный взрыв прогремел в Донецке в понедельник, 18 февраля, около 08:45. Об этом сообщает телеграм-канал Inside Donetsk.

"О пострадавших в результате происшествия пока не сообщается. По предварительной информации, взрыв прогремел на газораспределительном пункте. Речи о террористическом акте пока не идет", - говорится в сообщении.

О взрыве также сообщает сайт Донецка со ссылкой на соцсети. В частности, местные жители пишут о том, что звук взрыва напомнил им тот, который прогремел в кафе "Сепар", где летом был убит лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

На месте второго взрыва, фото: Inside Donetsk

"Центр 8-44 очень сильный взрыв, похожий на тот, что был в Сепаре", "Пожарка. Что-то афигенски грохнуло. Штора закачалась. И следом небольшой вдалеке", "А кого рванули в нашем центре мироздания в 8-01 по Киеву? В центре знатно прокатилось эхо, вроде даже спаренный был бабах", "Мощный взрыв, ехала по Универс.,пр-т Комсомольский,будто где-то рядом", - пишут дончане в соцсетях.

Как уточняет телеграм-канал WarGonzo один взрыв прогремел на пересечении улиц 25 лет РККА и бульвара Пушкина на месте снесенного здания, а второй - на газораспределительной станции недалеко от гостиницы Парк Инн, где живет миссия ОБСЕ.

Оба взрыва в Донецке прогремели в непоредственной близости друг от друга. По факту они произошли между двумя объектами - резеденцией ОБСЕ и администрацией главы так называемой "ДНР", расстояние между которыми не больше 300 метров.

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