Реальное падение подписных тиражей украинских газет составляет 20%, а не 10%, как об этом ранее сообщало руководство АО "Укрпочта".

Согласно данным, которые есть в распоряжении Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), в итоговых результатах подписки периодических изданий на 2019 год почти 1 000 000 экземпляров составляет подписка на три, малоизвестные в журналистской среде, газеты и на одно издание, которое распространяется по подписке политической партией.

Ранее "Укрпочта" сообщала, что на 1 января 2019 года подписано 7 ​​810 000 экземпляров печатных СМИ, что составило 90% к уровню 2018 года. В НСЖУ настаивают, что в 2019 году уровень подписки едва достиг 80% по сравнению с минувшим годом.

Газетой - всеукраинским лидером по подписке на 2019 год стало издание "Капля. Сказки-раскраски". Его тираж составил почти 475 000 экземпляров. Об этом свидетельствуют результаты подписной кампании-2019 через отделения "Укрпочты", которые есть в распоряжении НСЖУ. Второй показатель - у неизвестной до сих пор газеты "Подписка" (она зарегистрирована только в ноябре 2018 года) - более 300 000 экземпляров. Подписной тираж еще одной газеты, о которой мало знают в журналистской и издательской среде - "Капля Досуга" - составил почти 86 000 экземпляров. Все три газеты являются одними из самых дешевых в Украине, их подписка на месяц составляет не более 28 копеек, а у нового издания "Подписка" - 17 копеек.

Также в перечень самых тиражных СМИ в Украине вошло и издание объединения "Самопомощь", чей тираж составил почти 110 000 экземпляров. Соответственно в НСЖУ отмечают, что совокупный тираж указанных четырех дешевых по подписке газет - почти миллион экземпляров - существенно приуменьшает существующий кризис на рынке печатных СМИ.

"За три года подписные тиражи украинской прессы фактически сократились на 3,5 миллиона экземпляров, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Главной причиной являются непартнерские действия руководства "Укрпочты" по отношению к редакциям печатных СМИ, некачественная почтовая доставка периодики и высокие тарифы. Это является прямой угрозой информационной безопасности Украины и требует надлежащего правительственного реагирования. Почтовую статистику надо воспринимать очень критично, ведь издатели показывают, что реальные масштабы падения и тиражей, и сокращение почтовой сети существенно больше".

В НСЖУ отмечают, что особого внимания требует создание условий доступности населения к общественно-политической прессе, с должной периодичностью - раз в неделю или чаще.

"Общественно-политические газеты уже стали роскошью в Украине, ведь подписка на месяц национальной газеты составляет от 30 гривен ( "Факты", "Высокий замок", "Сельские вести", "Экспресс"), а районной газеты 20 гривен, - комментирует Сергей Томиленко. - И информационный вакуум отнюдь не перекроют ежемесячные двухстраничное газеты по 20 копеек".

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине снова сократились подписные тиражи национальных и местных газет.

Также мы рассказывали, что в Киеве редакторы газет протестуют против политики Укрпочты и ее директора Смелянского.