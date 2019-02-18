Ученик шестого класса лишился руки в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел дома. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 февраля, в Николаевской области, сообщает местное издание "Новости-N".

Пострадавший подросток был доставлен в Баштанскую центральную районную больницу с травматической ампутацией руки. Школьника прооперировали, в настоящее время он находится в реанимации, состояние его стабильное.

По предварительным данным, мальчик нашел у родителей некий предмет (то ли патрон, то ли мелкокалиберный снаряд, то ли детонатор), который взорвался у него в руках. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве невменяемый мужчина открыл газовый кран и грозил взорвать девятиэтажку.

Также мы сообщали, что в Стокгольме мужчина взорвался при попытке заложить бомбу рядом с одним из домов.