Трое детей стали жертвами пожара, который вспыхнул в воскресенье вечером, 17 февраля, в жилом частном доме в селе Дягова Менского района Черниговской области. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Возгорание произошло в 20:05, через два часа - в 22:10 спасатели потушили огонь. По их данным, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Осматривая пожарище, бойцы ГСЧС обнаружили тела троих детей. Как выяснилось, в огне погибли малыши 2015, 2016 и 2017 годов рождения.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала 2019 года на пожарах в Украине погиб уже 401 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что при пожаре в Марьинском районе Донецкой области погибли два человека.

Также мы сообщали, что спасатели подтвердили, что тушили пожар в столичном магазине Roshen на Левом берегу.