На понедельник, 18 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к основным валютам. Об этом сообщается на сайте регулятора.

При этом доллар подорожал сразу на 10 копеек и его курс относительно гривны составил 27,25 грн за единицу американской валюты. Евро поднялся в цене на 5 копеек. За один евро по курсу НБУ придется отдать 30,68 грн. Незначительно подорожал и российский рубль.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

1 доллар - 27.24789400 (+0.08793300);

1 евро - 30.68112900 (+0.07728500);

1 рубль - 0.40849000 (+0.00033000).

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы купили онлайн 4 млн долларов в первый день работы нового валютного закона.

Также мы сообщали, что по данным НБУ, чистые золотовалютные резервы Украины за январь "подтаяли" до $9,59 млрд.