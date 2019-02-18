Курс НБУ на 18 февраля. Неделя началась с роста доллара и евро
На понедельник, 18 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к основным валютам. Об этом сообщается на сайте регулятора.
При этом доллар подорожал сразу на 10 копеек и его курс относительно гривны составил 27,25 грн за единицу американской валюты. Евро поднялся в цене на 5 копеек. За один евро по курсу НБУ придется отдать 30,68 грн. Незначительно подорожал и российский рубль.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 1 доллар - 27.24789400 (+0.08793300);
- 1 евро - 30.68112900 (+0.07728500);
- 1 рубль - 0.40849000 (+0.00033000).
Ранее "Страна" писала о том, что украинцы купили онлайн 4 млн долларов в первый день работы нового валютного закона.
Также мы сообщали, что по данным НБУ, чистые золотовалютные резервы Украины за январь "подтаяли" до $9,59 млрд.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!